Festa in casa tra amici ai tempi del Coronavirus con tanto di musica ad alto volume. Nei guai sei persone a San Michele di Serino. Era passata la mezzanotte quando alcuni cittadini hanno telefonato al 112 per segnalare il "party" in corso in un appartamento di un condominio di San Michele di Serino, con musica ad alto volume. Quando i carabinieri della Compagnia di Avellino sono arrivati sul posto, hanno subito sentito dei rumori provenienti dalla casa: ad aprire la porta è stato un trentenne, cittadino di origini romene che vive lì, il quale ha candidamente ammesso di aver organizzato la cena insieme alla sua compagna e ad altre due coppie della zona, per "stare un po' in compagnia". I sei, tutti della zona e di età compresa tra i 20 e i 40 anni sono stati identificati e sanzionati.