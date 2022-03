Il Covid torna a fare vittime, morto 83enne al Moscati di Avellino

Il Covid-19 torna a fare vittime in provincia di Avellino. È deceduto questo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati del capoluogo irpino, un paziente di 83 anni di Avellino. Era ricoverato dal 12 marzo in terapia sub-intensiva e trasferito il 13 in terapia intensiva. Scendono, intanto, i ricoveri: da 56 diventano 47. Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati risultano 20 pazienti: 3 in terapia intensiva e 17 nella degenza ordinaria/subintensiva. Altri 27 sono ricoverati al Frangipane di Ariano Irpino.