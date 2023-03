In fiamme una casa, le colonne di fumo mettono in allarme tutto il paese

Uno spaventoso incendio si è verificato in un’abitazione di Montella.

Le fiamme hanno interessato una casa di via Scipione Capone. Sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo.

Alte colonne di fumo nero erano visibili a centinaia di metri di distanza. Le operazioni di spegnimento del fuoco da parte dei caschi rossi sono durate qualche ora.

Fortunatamente non si sono registrate conseguenze per le persone. Ma la paura è stata notevole per i residenti della zona. Apprensione anche nel resto della comunità. E’ stato il sindaco Rizieri Buonopane a tranquillizzare la popolazione, spiegando la situazione.