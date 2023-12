Incendio a Napoli: fiamme al corso Umberto nel negozio chiuso per fallimento

Un incendio è divampato all’interno di un negozio in via padre Luigi Tosti, una traversa del corso Umberto I a Napoli. La bottega era chiusa da tempo per cessata attività. Alcuni residenti dell’edificio hanno chiamato i vigili del fuoco che, repentinamente sono intervenuti sul posto con un autovettura e due camion.

Probabilmente l’incendio è stato causato da un corto circuito all’interno del negozio. «Ci siamo preoccupati – reclama un esercente – ci siamo tranquillizzati solo quando abbiamo visto arrivare i vigili del fuoco».

Alcuni residenti dei piani superiori hanno dovuto serrare le finestre per il fumo nero e per l’aria irrespirabile. «Fortunatamente – dice un residente – non ci sono stati feriti o intossicati dal fumo, poteva finire peggio».