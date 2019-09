Sabato 7 Settembre 2019, 13:00

Rogo questa notte in una fabbrica in Alta Irpinia. I vigili del fuoco di Avellino, intorno alle 3, sono intervenuti nell'area industriale del comune di Nusco, per l'incendio che ha interessato il filtro di un silos di un'azienda del posto. Una volta ricevuta la richiesta di soccorso, la sala operativa del Comando di via Zigarelli, ha inviato sul luogo le squadre dei distaccamenti di Lioni e Montella, supportate da un'autoscala della sede centrale. Il pronto intervento ha permesso di ultimare le operazioni di spegnimento già iniziate dal personale dell'azienda e di limitare i danni. Non sono mancati momenti di forte apprensione.