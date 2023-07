Ladra a 70 anni scoperta dalla polizia torna sui suoi passi per pagare la refurtiva

Ladra 70enne sorpresa a rubare al mercato settimanale di Ariano Irpino.

L'anziana di Sturno è stata scoperta dagli agenti del commissariato di Polizia di Ariano Irpino. Poco prima aveva prelevato la merce da un ambulante.

Vistasi scoperta, è poi tornata indietro per pagare quanto aveva poco prima trafugato. La 70enne, gravata da numerosi precedenti penali e di polizia, anche per reati contro il patrimonio, è stata allontanata dal territorio del comune di Ariano Irpino con provvedimento del questore di Avellino di foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno per un periodo di tre anni.

Il provvedimento è scattato nell’ambito di controlli straordinari disposti dal questore Nicolino Pepe, che hanno visto impegnati agenti del commissariato arianese e del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. Controllati 113 veicoli e 189 persone., di cui 33 con precedenti.