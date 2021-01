Bloccata la Variante di Avellino per allagamenti. Pesanti i rallentamenti nel tratto a ridosso del casello autostradale Avellino Est dell’A16. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza l’arteria a scorrimento veloce. I caschi rossi hanno provveduto a far defluire l’acqua, venuta giù dalla collina che sovrasta la strada. Altri disagi si sono registrati alla frazione Celzi di Forino. In alcuni punti l’acqua ha raggiunto i 50 centimetri di altezza, determinando difficoltà per i residenti.

