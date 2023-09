Notte dei ricercatori a Grottaminarda, focus sul rischio sismico

Grottaminarda al centro di iniziative di studi e analisi sui rischi sismici. Sarà infatti la centralissima piazza XVI Marzo ad ospitare la Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici a cura dell’Ingv, Sezione Irpinia. Alle 17.30 di oggi si alza il sipario. I ricercatori dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia - con sede a Grottaminarda - porteranno tra la gente un percorso divulgativo sul tema: Ricordo, Conosco, Riduco, una passeggiata scientifica per capire di più sul fenomeno del terremoto.

Il tutto sarà arricchito dal supporto di pannelli, exhibit interattivi per le simulazioni e giochi come Il SismoQuiz dedicato a bambini e ragazzi tra i 6 ed i 14 anni.

Saranno Annamaria Vicari, direttrice della Sezione Irpinia dell’Ingv, ed il sindaco Marcantonio Spera ad introdurre i lavori. Il percorso proseguirà grazie al contributo del Coordinatore del gruppo di lavoro divulgazione e formazione scientifica della Sezione Irpinia dell’Ingv, Luigi Zarrilli. Il quale spiega: «Si tratta di un percorso rivolto in primis ai bambini e poi alla cittadinanza e che sarà strutturato in tre momenti differenti, concepiti con lo scopo di aumentare la conoscenza del fenomeno terremoto, attraverso due strumenti chiave come la memoria storica, e la conoscenza scientifica dei terremoti. Questi due elementi sono, infatti, fondamentali per raggiungere il fine ultimo di incrementare nel visitatore la percezione e la consapevolezza del rischio sismico e, di conseguenza, la capacità di applicare tutte quelle buone norme utili a ridurlo».

Doralda Petrillo, assessore comunale con delega alla Protezione Civile, aggiunge: «Ritengo di grande utilità iniziative come queste e ringraziamo i ricercatori dell’Ingv Sezione Irpinia per questa nuova opportunità per fare prevenzione».