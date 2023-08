È necessario riaprire subito il presidio ospedaliero Landolfi di Solofra». L’appello è di Gaetano Venezia, segretario generale della Uil Fpl di Avellino, e arriva all’indomani delle criticità registrate al pronto soccorso della città ospedaliera di Avellino, in Contrada Amoretta, dove tutti i cittadini della Valle dell’Irno sono costretti a rivolgersi. In campo con il segretario generale della Uil Fpl Gaetano Venezia anche il segretario aziendale (Aorn Moscati) Antonio Spagnuolo. «Siamo fortemente preoccupati dell’attuale situazione di criticità presso il presidio ospedaliero di Contrada Amoretta», dichiarano i sindacalisti. «E quindi riteniamo necessaria ed urgente l’immediata riapertura del presidio di Solofra», dove attualmente la direzione strategica del Moscati (che gestisce il plesso della cittadina conciaria dal 2018) ha riattivato, dopo due anni di lavori, soltanto alcuni ambulatori.

APPROFONDIMENTI Ospedali, Nursind: «Manca un piano per gestire gli accessi in estate» Avellino: Moscati in crisi, interviene la Regione Campania Pronto soccorso Moscati al collasso: stop alle ambulanze del 118



Ragione per cui la Uil Fpl di Avellino ha inoltrato una richiesta di per un confronto urgente alla direzione generale e al direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera Moscati, come pure al responsabile rischio clinico del Moscati. «Con questa nota abbiamo chiesto un incontro urgente considerando che registriamo l’ennesima difficoltà presso il presidio ospedaliero di Contrada Amoretta, dovuta principalmente al sovraffollamento del pronto soccorso e di conseguenza alla momentanea chiusura della Medicina d’Urgenza, all’accorpamento delle Unità di chirurgia generale, chirurgia d’urgenza e alla sospensione delle sedute operatorie di alcuni reparti, in particolare la Breast Unit e la chirurgia oncologica.

Pertanto riteniamo - proseguono i sindacalisti - considerando l’attuale situazione che si registra presso la città ospedaliera di Avellino, che la riapertura del presidio ospedaliero di Solofra, sicuramente avvantaggerebbe il pronto soccorso di Contrada Amoretta mediante l’attivazione del primo punto di accesso e di tutto quanto previsto nell’atto aziendale». Motivo per cui «riteniamo indispensabile confrontarci in merito alla questione per raggiungere un’intesa e per apportare delle soluzioni a quanto si è venuto a creare. Siamo fiduciosi in una convocazione dell’incontro quanto prima da parte della direzione dell’azienda ospedaliera Moscati».