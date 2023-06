La criminalità organizzata allunga le mani sull'Alta Irpinia e lo fa piantando cannabis e "utilizzando" manovalanza locale. I vari clan delle regioni del Sud da un po' di anni investono su piantagioni di canapa indiana che offrono due vantaggi: rischio basso e cospicui guadagni. Coltivazioni sono state scovate un po' ovunque: alle pendici dell'Aspromonte, tra i vigneti di Cerignola, lungo i versanti dei monti Lattari incastonati tra la costiera Amalfitana e la penisola Sorrentina ed ora nell'entroterra campano tra i castagneti dei Monti Picentini. I territori di Lioni, Teora, dell'Alta Irpinia individuati come habitat ideale per le piantagioni: zone remote, boscose e di difficile accesso, e poi ricche di acqua, cariche di umidità. Come anticipato ieri dal Mattino a ridosso della montagna di Lioni, ed in un'altra area ad una manciata di chilometri di distanza nel territorio di Teora, sono state arrestate 6 persone, di cui 4 albanesi e un uomo anziano, che vive in una casa proprio sotto la montagna e sua figlia che abita in paese. I due sono originari del napoletano, ma vivono a Lioni da svariati anni. Entrambi incensurati e fino all'arresto al di sopra di ogni sospetto.

APPROFONDIMENTI Air Campania, in arrivo 676 nuovi bus per un valore di 60 milioni Parisi, l'irpino di corsa verso l'Olimpo Assunzioni al Comune di Avellino: in arrivo dieci vigili, impiegati e operai

Gli arrestati, tutti condotti nel penitenziario di Bellizzi Irpino, sono Vittorio Salvato e sua figlia Costantina, poi gli albanesi Sonil Hoxhaj, Kimet Latifaj, Armando Mucodemi e Bardhi Latifaj. Ora tutti saranno portati davanti al gip di Avellino, l'inchiesta dovrebbe finire nelle mani dei magistrati del tribunale avellinese e tutti gli indagati potranno difendersi dalle accuse dopo il blitz dell'Arma. L'indagine è partita da Castellamare di Stabia, con i carabinieri del reparto speciale "Cacciatori di Calabria" in tuta mimetica a perlustrare e a sequestrare piantagioni prima in alcune zone dei Monti Lattari e poi nelle aree dei Picentini nel territorio di Lioni e Teora. Scovate 3 serre sature di cannabis al massimo della fioritura ed un laboratorio tutt'altro che improvvisato, evidentemente impiantato da "professionisti" del settore con tutto l'occorrente per essiccare le foglie e produrre marijuana. I carabinieri hanno sequestrano oltre 2500 piante. «Continuum Bellum» così è stata denominata l'operazione antidroga dei carabinieri di Castellammare di Stabia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria che hanno costeggiato i Picentini lungo la dorsale nord orientale. È probabile che a dare il via all'inchiesta sia stata una soffiata, un'informazione riservata, un fermo avvenuto per caso.

Nelle serre artificiali, oltre a 453 piante di cannabis, c'erano 50 piante già in fase di essiccazione, 800 i grammi di "erba" pronti al confezionamento. Nelle serre le 6 persone arrestate lavoravano nel laboratorio come un opificio artigianale in piena attività. A pochi chilometri, nella contrada Civita Superiore di Teora, i militari hanno scoperto una piantagione di cannabis sviluppata su 3 ampie piazzole, 2100 circa le piante coltivate, verosimilmente messe a dimora nello stesso momento perché tutte alte circa 1 metro. I fusti sono stati campionati e poi distrutti. Secondo gli esperti da ogni pianta si può ricavare fino a mezzo chilo di droga. Da questa storia emerge chiaramente che la malavita organizzata cerca territori "vergini", meno battuti dai reparti investigativi e i boschi dell'Alta Irpinia hanno le caratteristiche che soddisfa le loro esigenze. E poi reperire manovalanza locale non è una cosa difficile. In nessun luogo. Purtroppo. Gli amministratori della zona chiedono un maggior controllo sul territorio per arginare questi fenomeni.