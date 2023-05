Arrestati dopo inseguimento, in auto avevano una pistola rubata

Alla vista dei carabinieri hanno accelerato pericolosamente innescando un inseguimento nel centro di Santa Maria Capua Vetere. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via Trieste, quando la pattuglia della locale Stazione ha incrociato un'auto con a bordo due persone che, accortesi della presenza dei militari, hanno tentato la fuga. La corsa tra i mezzi incolonnati è terminata dopo poche centinaia di metri, a confine con il comune di Curti, quando i carabinieri sono riusciti a bloccare in sicurezza l’auto dei fuggitivi.

I due, un 35enne e un 29enne, entrambi albanesi e con precedenti per porto abusivo di armi e reati contro il patrimonio, sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare. Sotto il sedile anteriore destro i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 7.65, perfettamente funzionante, risultata rubata a Piedimonte Matese nel 2008. I due sono nel carcere di Santa Maria Capua Vetere con l'accusa di porto illegale di arma clandestina e ricettazione.