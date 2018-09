Sabato 1 Settembre 2018, 13:17

Mangiano, bevono e dormono in un agriturismo di Torella dei Lombardi senza pagare e poi fuggono via. I carabinieri hanno denunciato una coppia ritenuta responsabile del reato di insolvenza fraudolenta in concorso.La coppia della provincia di Napoli, dopo aver mangiato e bevuto, ha anche pernottato presso la struttura. E il giorno dopo sono andati via senza pagare il conto. Avrebbero dovuto saldare circa 300 euro e invece hanno tentato la carta della fuga. Il ristoratore però non si è perso d’animo, denunciando subito l’accaduto.