In attesa delle decisioni del governatore De Luca, che potrebbero arrivare già domani dopo la riunione dell'Unità di Crisi, in Irpinia alla lista dei comuni dove la campanella delle superiori suonerà esclusivamente online si aggiunge anche Vallata. Mentre ad Atripalda chiudono infanzia, elementari e medie. Nel centro della Baronia, il sindaco Giuseppe Leone ha deciso di non aprire alle lezioni in presenza l'I.S. Enrico Fermi, oltre all'Istituto comprensivo Giovanni Pascoli fino a tutto il 13 febbraio, prorogando di una settimana il precedente provvedimento. Vallata va ad aggiungersi, così, ad Avellino, Montella, Avella, Marzano, Mugnano del Cardinale e Lauro per ciò che concerne le superiori e, in alcuni casi, non solo. In particolare, nel capoluogo, con la sua ordinanza firmata sabato, il primo cittadino Gianluca Festa ha prolungato la Dad per gli 11 istituti cittadini, tra licei, tecnici e professionali. Bloccando, di fatto, un flusso di 8.426 ragazzi, dei quali 5.802 provengono da fuori. Numeri da considerare al 50%, vista la limitazione imposta per classi, nell'impatto sulla movimentazione quotidiana. Mentre a Montella, dove Rizieri Rino Buonopane ha reiterato le precedenti disposizioni per un'altra settimana sulle scuole di ogni ordine e grado, rinviando l'avvio della didattica in presenza all'I.S.S. sono stati bloccati 233 studenti residenti in comuni della zona sui 474 iscritti complessivi. E a Vallata, sui 398 totali, 311 alunni pendolari che frequentano il Fermi.

Sempre sul calcolo della riduzione dei flussi verso gli istituti superiori bisogna aggiungere anche il blocco, tra Vallo Lauro e Mandamento, di almeno 500 studenti costituito dall'I.S. Nobile-Amundsen che ha la sede centrale a Lauro, dove il sindaco Antonio Bossone ha prolungato la Dad per tutte le scuole, proprio come Domicella. Mentre ad Avella, sono off-limits fino a sabato prossimo compreso anche le medie e a Mugnano del Cardinale e Marzano di Nola, rispettivamente, sono chiusi solo il liceo scientifico Nobile-Amundsen e l'istituto Alberghiero.

Tutto regolare, invece, negli altri centri che ospitano scuole secondarie di secondo grado: Ariano, Atripalda, Calitri, Cervinara, Grottaminarda, Lacedonia, Lioni, Mirabella Eclano, Montoro, Sant'Angelo dei Lombardi e Solofra. Per quanto riguarda gli altri fronti scolastici, poi, riflettori accesi su Atripalda, dove il sindaco Geppino Spagnuolo ha sospeso le attività e chiuso tutti i plessi dell'Istituto comprensivo De Amicis-Masi fino a mercoledì. Il motivo lo ha spiegato lui stesso con un post su facebook: In settimana si è registrato un aumento dei contagi da Covid-19 in città scrive nella nota - che hanno coinvolto anche un operatore scolastico (alla Mazzetti, ndr), alcuni genitori di bambini frequentanti le scuole e, nelle ultime ore, si è avuta notizia di un bambino positivo e qualche altro caso sospetto. Si parla di un bambino delle medie e due delle elementari, per i quali si sta procedendo alle verifiche. Nell'attesa delle dovute procedure di indagine Asl riprende Spagnuolo - in via precauzionale ma soprattutto a tutela della salute pubblica, si è disposta la chiusura dei plessi dell'istituto per una sanificazione straordinaria, quale misura ulteriore in attesa dell'esito delle attività di accertamento e monitoraggio. Il sindaco di Solofra, Michele Vignola, invece, ha disposto la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza per il plesso della scuola dell'infanzia di Sant'Andrea Apostolo fino all'11 febbraio e per il plesso della scuola primaria di Sant'Agata Irpina fino al 16 febbraio. A Bagnoli, dopo lo screening, domani si torna in aula, così come alla Montessori di Monteforte, visto che sono risultati negativi i tamponi ai bambini di terza e quinta elementare. Le due classi, però, rientreranno martedì e mercoledì per ultimare la quarantena. Oggi previsti anche i ritorni tra i banchi di molti alunni dell'Ic Dorso di Mercogliano dopo il braccio di ferro per la Dad a richiesta. Tamponi negativi, infine, anche per la classe del plesso di San Sossio di Serino, in cui nei giorni scorsi si era registrato un caso di Covid, e a Volturara dove gli alunni della classe in isolamento sono tutti negativi e da domani riprenderanno le lezioni in presenza.



