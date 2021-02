Arrivano questa mattina 3mila 510 dosi del vaccino Pfizer-BionTech. La consegna, da parte di un vettore dell'azienda produttrice, avverrà in mattinata presso l'ospedale Frangipane di Ariano Irpino (l'hub provinciale per lo stoccaggio e la conservazione dei box vaccinali). Riparte, dunque, la campagna anticovid ferma a causa dello stop ai rifornimenti da una ventina di giorni (tranne una parentesi di 500 somministrazioni, fatte in 48 ore, la settimana scorsa, ma con vaccini Moderna). Già oggi dovrebbero esserci le prime convocazioni di medici liberi professionisti, farmacisti e altri operatori sanitari. Da domani, invece, tocca agli operatori e agli ospiti della case di riposo per anziani di Avellino e provincia (un migliaio in tutto). Fino a questo momento, tra Asl e Azienda ospedaliera Moscati, sono state vaccinate 6mila 620 persone (con prima e seconda dose, quindi immunizzate). Si tratta di medici, infermieri e Oss sia degli ospedali pubblici sia della cliniche private accreditate), di medici di base e liberi professionisti, ma anche di amministrativi del comparto, operatori e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa). Di questi, 4mila 556 sono stati vaccinati presso i punti allestiti dall'Asl negli ospedali Frangipane e Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi (esclusi operatori e ospiti delle Rsa che sono stati immunizzati presso le proprie sedi); gli altri 2mila e 64 sono stati vaccinati all'Azienda ospedaliera Moscati (si tratta di 1598 sanitari e 466 non sanitari), tutti immunizzati con il vaccino prodotto da Pfizer-BionTech. Resta, però, da portare a termine il primo giro di somministrazioni.

Mancano all'appello circa 2500 soggetti che hanno fornito la propria adesione all'Asl (il vaccino, infatti, non è obbligatorio). Con la consegna odierna e quella in programma lunedì prossimo (altri 2mila 340 dosi), la fase 1 sarà completata.



Tra il 10 e il 15 febbraio dovrebbe partire la seconda fase della campagna vaccinale, così come disposto dall'Unità di crisi regionale. Interessati i cittadini con più di 80 anni di età, ma probabilmente potranno vaccinarsi anche insegnanti, personale scolastico, forze dell'ordine, detenuti e personale delle carceri. A queste categorie, per le persone con meno di 55 anni, andrà, però, il vaccino prodotto da AstraZeneca (non indicato per le fasce di età più avanzate), rispetto al quale l'Asl di Avellino non ha ancora ricevuto informazioni sulle consegne.

Comunque l'ente di via Degli Imbimbo sta definendo la mappa dei punti vaccinali (20 in tutto) che saranno distribuiti in provincia seguendo il criterio delle Aggregazioni funzionali territoriali (Aft). Da lunedì scorso e fino al giovedì successivo, la manager dell'Asl Maria Morgante ha incontrato i sindaci divisi, appunto, in Aft e sono stati individuati i comuni sede dei centri vaccinali: per la Aft 1, Cervinara e Altavilla; Aft 2, Moschiano e Mugnano del Cardinale; Aft 3, Montella e Sant'Angelo dei Lombardi; Aft 4, Bisaccia e Lioni; Aft 5, Avellino; Aft 6, Mercogliano e Monteforte; Aft 7, Solofra e Montoro; Aft 8, Atripalda; Aft 9, Montefalcione; Aft 10, Grottaminarda e Mirabella Eclano; Aft 11, Ariano Irpino; Aft 12, Flumeri e Vallata.





Le somministrazioni (con sieri Pfizer-BionTech e Moderna) dovrebbero partire tra una decina di giorni e avverranno in strutture pubbliche messe a disposizione dai primi cittadini e in alcuni casi già rese note. Come la tendostruttura del Campo Coni di Avellino, il Palazzetto dello sport di Ariano Irpino, il Palacaudium di Cervinara, il Palazzetto dello sport di Solofra, il presidio «Walter Tobagi» di Montoro, la piscina comunale di Mercogliano e il centro sociale Fenestrelle di Monteforte.

Fino a oggi, hanno aderito alla fase 2, registrandosi tramite il portale istituzionale attivato dalla Regione Campania (raggiungibile attraverso il link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/), 12mila 267 ultraottantenni irpini, più di uno su tre della platea di circa 30mila persone.



