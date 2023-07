Sentenza Clan Partenio, Rifondazione comunista: «Reazione della politica deludente»

«La reazione del mondo politico irpino alla denuncia del procuratore Airoma - il quale nei giorni scorsi, a commento della sentenza di primo grado contro il " clan Partenio", ha parlato di "consenso sociale" nei confronti della camorra e di "legami di connivenza e di compiacimento" è deludente, anzi avvilente». Così in una nota i rappresentanti irpini di Rifondazione comunista-Unione popolare.

«Nessuna autocritica, nessuna seria presa di coscienza, nessuno scatto in avanti.

Prevalgono le parole vuote e le frasi di circostanza, domina su tutto la retorica. A sentir parlare questi signori, sembra che nella città di Avellino non ci siano mai stati consiglieri comunali legati a clan camorristici, candidati dal curriculum discutibile e controverso, non vi sia mai stato un sindaco, come quello in carica, che solo in extremis, e in seguito a una vasta mobilitazione collettiva, ha deciso di costituirsi parte civile nel processo, non vi siano tuttora, nell'immediato hinterland avellinese, pubblici amministratori sotto inchiesta in procedimenti connessi a quello appena concluso».

«Quelli che oggi, ad Avellino o da un seggio parlamentare, pontificano ostentando meraviglia e sconcerto, sono soltanto dei sepolcri imbiancati che nessun contributo positivo hanno da offrire alla soluzione dei gravissimi problemi posti da Airoma. Noi, come Prc-Up, proponiamo, nell'immediato, la costituzione di una Commissione Antimafia nel Comune capoluogo e alla Provincia, un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni anti-mafia, e di figure esperte della materia. Non un toccasana, certo, ma un segnale, non solo simbolico, di quell'attenzione e di quella vigilanza democratica senza le quali nessun contrasto serio nei confronti della camorra e della criminalità organizzata in generale è possibile».