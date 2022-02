Serata danzante abusiva in un locale, scattano denuncia e chiusura

Festa danzante abusiva in un locale senza autorizzazioni. Scattano denuncia e chiusura. I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il gestore di un locale pubblico per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento.

I militari hanno accertato che era in corso una serata danzante con ticket di ingresso, nonostante il locale fosse sprovvisto di autorizzazione di pubblico spettacolo. Le verifiche hanno consentito, inoltre, di riscontrare irregolarità sotto il profilo della formazione e della sottoposizione a sorveglianza sanitaria di alcuni dipendenti nonché violazioni delle norme antincendio e la somministrazione di bevande alcooliche a minori.

All’esito del controllo l’attività del locale è stata sospesa ed è stata avanzata proposta di chiusura. I controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, rivolti anche a dissuadere l’organizzazione di eventi occasionali senza le prescritte autorizzazioni, proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera Irpinia.