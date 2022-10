Simula furto di carta di credito e contanti per intascare i rimborsi

Simula il furto di una carta di credito e il prelievo di contanti per ottenere il rimborso dalla banca, ma viene scoperto e denunciato. Nei guai è finito un 37enne, che è deferito dai Carabinieri della Stazione di Frigento. L’indagine ha preso spunto dalla denuncia sporta dallo stesso 37enne contro ignoti per indebito utilizzo della carta di credito a lui in uso.

L’attività sviluppata dai Carabinieri, attraverso l’acquisizione di informazioni nonché di video dalle telecamere di sorveglianza, ha permesso di accertare che i prelievi di denaro contante, denunciati come sconosciuti, erano stati in realtà effettuati dal giovane al fine di ottenere un indebito rimborso dall’istituto di credito. Alla luce delle evidenze emerse, a suo carico è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.