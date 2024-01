«Ho chiesto al mio fidanzato la carta di credito per comprare una borsa Dior da 5mila euro, ma ho fatto molto di più: ecco cosa lo aspetta»

È difficile giudicare le dinamiche interne di una coppia quando si può solo guardare e analizzare dall'esterno. Essere a conoscenza di alcune parole scambiate tra i due partner o sapere, indirettamente, qualcosa sulla loro vita di tutti i giorni, non è abbastanza per poter comprendere una relazione in tutte le sue sfaccettature.

D'altronde, il giudizio è inevitabilmente basato su esperienze e opinioni personali, e a volte viene espresso senza realmente comprendere il contesto in cui vivono gli altri e la loro quotidianità, scatenando rabbia, critiche e incomprensioni.

Proprio questo è successo a Chloe Khan, influencer, modella ed ex concorrente di X Factor che non ha sempre accettato (e anche un po' forzato) la definizione di «fidanzata viziata» e che lo ha fatto notare con una serie di spese pazze fatte, secondo quanto scrive, con la carta di credito del suo ragazzo.

Eppure, la situazione è diversa da quello che si potrebbe pensare.

La modella 32enne vive da tempo nel lusso e non ha nessuna intenzione di nasconderlo.

Al contrario, decide spesso di condividere video un po' provocatori - o almeno così sono intesi da molti utenti - sui vari social in cui mostra apertamente le spese pazze a cui si dedica spesso e volentieri.

In uno di questi casi, Chloe apre la clip con una sua foto su cui scrive: «Questa mattina ho chiesto al mio ragazzo la sua carta di credito per comprare una borsa di Dior...». Al momento, sul sito ufficiale del brand, la borsa mostrata in foto dalla modella («Ecco quello che si aspetta...») è valutata 5.500 euro.

Poi l'inquadratura su una serie di scatole e le seguenti parole in sovrimpressione: «Ecco quello che ho comprato». Di cosa si tratta? Oltre a un numero di borse e accessori Dior certamente superiore a uno, vale a dire ciò che aveva annunciato inizialmente, Chloe è tornata a casa con una nuova aggiunta in famiglia, in pendant con il resto degli acquisti: una cucciola di Pomerania chiamata Dior Caviar (caviale).

Qualcuno, evidentemente infastidito dalla ricchezza della modella e dal modo in cui decide di spendere e spandere, ha commentato: «Perché non ti trovi un lavoro e ti compri la roba Dior da sola?». Allora, Chloe decide di rispondere e mette in chiaro: «Sto scherzando, mi compro cose Dior da sola e son io ad aver pagato il nostro Pomerania. Si tratta solo di un video su TikTok, non voglio mica un premio, preferisco dare il merito al mio uomo».