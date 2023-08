Stop incidenti, fa tappa in Irpinia il Pullman Azzurro della Polizia

Fa tappa in Irpinia il Pullman Azzurro della Polizia di Stato. Appuntamento domani e giovedì 31 agosto a Taurasi, per il campo estivo organizzato dalla Croce Rossa Italiana. Il Pullman Azzurro è una vera e propria aula didattica itinerante per la cultura della sicurezza alla guida.

La presenza del Pullman Azzurro della Polizia di Stato in Irpinia rientra nella penultima tappa della campagna promozionale sulla sicurezza stradale che ha registrato ampio successo già in altre città italiane. All’appuntamento di Taurasi parteciperà il questore Nicolino Pepe. I ragazzi del campo estivo avranno la possibilità di visitare il bus e di interagire con le più recenti tecnologie che ci sono a bordo.