Tagliano due chilometri di cavi elettrici per rubarli e provocano un black out nelle case della zona. È successo a Calitri. All'arrivo dei carabinieri i ladri si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti, favoriti dall’oscurità e dalla folta vegetazione. Fondamentale l’immediata comunicazione pervenuta al 112: ricevuta la segnalazione la Centrale Operativa ha disposto in tempo reale l’intervento dei militari della locale Stazione e di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Sul posto i carabinieri hanno constatato che erano già stati tranciati circa 2000 metri di cavi, provocando l’interruzione del servizio elettrico a 28 abitazioni. Le immediate ricerche hanno permesso di rinvenire buona parte della refurtiva che è stata restituita alla società di distribuzione di energia elettrica. Indagini in corso per risalire ai responsabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA