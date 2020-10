Terza vittima del Coronavirus in questa giornata in Irpinia. È deceduto un 66enne di Quindici ricoverato nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. L’uomo era arrivato al pronto soccorso del nosocomio avellinese lo scorso 23 ottobre per un trauma cranico da caduta accidentale. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive, per poi essere trasferito, il 25 ottobre, nella terapia subintensiva della Medicina d’Urgenza. L’uomo era affetto da una serie di patologie pregresse.

