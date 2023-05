Apice celebra la «Giornata dei castelli»

Al castello dell’Ettore di Apice si celebra domani la «Giornata nazionale dei castelli». Alle 10, spiega Alessio Errico, presidente di “Apicium”, la locale sezione dell'Archeoclub d’Italia, un convegno organizzato dall'Istituto italiano castelli della Campania in collaborazione con l'Archeoclub e con il patrocinio del Comune di Apice, della Provincia di Benevento, del Mic e del Consiglio Europeo. Zoom sulla storia del maniero apicese, sull'importanza strategica che ha avuto nel corso dei secoli, sin dalla sua edificazione, e sui lavori di recupero che lo hanno interessato.

Interverranno i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali ma anche, per offrire un punto di vista più specialistico, Antonio Mesisca, archeologo e direttore tecnico-scientifico Archeoclub di Apice, Francesco Bove, architetto e referente dell'Istituto italiano castelli, Gennaro Giangregorio, architetto ed ex direttore dei lavori di recupero del castello dell'Ettore, e Gennaro Leva, soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio delle province di Caserta e Benevento. Previste infine visite guidate dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, prenotabili al numero 377 3452734; lungo il percorso figuranti in abiti medievali e artigianato a cura della Pro Loco di Apice.