Baselice, l'appello di Cormano: «Ora canile comunale e piano di sterilizzazione»

Un «piano di controllo della popolazione canina attraverso la sterilizzazione e la procedura per la costruzione di un canile municipale ai sensi degli articoli 51 e 52 del regolamento regionale». Sono gli interventi invocati dal consigliere comunale di Baselice Andrea Cormano, che proprio sul tema ha presentato la proposta di delibera di giunta.

«L’intento di tale proposta - scrive in una nota - è quello di mettere in atto delle politiche mirate ad arginare il fenomeno del randagismo attraverso la microchippatura e la sterilizzazione dei cani padronali e di promuovere una cultura responsabile del possesso degli animali al fine di tutelare maggiormente la salute e incolumità dei cittadini da fenomeni di zoonosi (come rabbia, parassitosi) e di aggressioni e di tutelare al tempo stesso anche la salute dei cani abbandonati con la costruzione di un canile municipale. Entro il 31 maggio - aggiunge Cormano - va consegnato quindi un breve documento che tenga conto del raggiungimento di alcuni obbiettivi, previsti dal regolamento di attuazione della legge regionale, come l’implementazione e il potenziamento dell’anagrafe canina, la promozione della sterilizzazione e delle politiche atte a migliorare il decoro urbano e il possesso consapevole degli animali stessi, la riduzione del fenomeno dell’abbandono, dei maltrattamenti e delle uccisioni e garantire una maggiore sicurezza dei cittadini».

Infine, il consigliere Cormano conclude: «Successivamente va dato l’incarico al responsabile del settore tecnico del Comune di preparare un progetto esecutivo per la realizzazione di un canile comunale, che tiene conto di quanto prescritto nel regolamento di attuazione regionale».