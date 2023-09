Consumi troppo alti, acqua razionata per 2 notti

Consumi idrici troppo elevati in città: Gesesa, la società che gestisce la rete di distribuzione, ha annunciato che effettuerà chiusure programmate del serbatoio “Gesuiti” «per consentire un’ottimale erogazione nelle ore diurne ed un incremento della capacità di compenso nei serbatoi cittadini». Le interruzioni avranno luogo nella notti tra il 5 e il 6 settembre e tra il 6 e il 7 settembre, dall'1 alle 5.30, in modo che la sospensione dell'erogazione idrica crei i minori disagi possibili.

Altissimo il numero di strade interessato, nella zona alta della città come nelle contrade, in centro storico (distretto piazza Castello) e a via Avellino.

Va meglio nella zona di rione Libertà e al Rione Ferrovia. «Gli orari indicati - precisa Gesesa - sono quelli di effettiva chiusura ed apertura al serbatoio “Gesuiti”. Pertanto, che per le singole utenze gli effetti della sospensione e della successiva erogazione della fornitura risentiranno dei tempi necessari per lo svuotamento ed il successivo riempimento delle condotte». La società invita tutti gli utenti «ad un uso responsabile e consapevole della risorsa idrica evitando dannosi, oltre che inutili, sprechi».