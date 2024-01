«Giorno della memoria», evento Alberghiero-Anpi

In occasione del «Giorno della Memoria» per sabato 27 gennaio l'istituto alberghiero «Le Streghe» ha organizzato in collaborazione con l’Anpi Benevento l’evento «Meditiamo che questo è stato». L’iniziativa vede impegnati, in particolare, i docenti di Italiano e storia, Diritto ed economia e Geografia, con il coordinamento di Maria Sara Pedicini, referente per il curriculo di Educazione civica.

Prezioso il supporto dell’Anpi, che con il presidente della sezione cittadina Erminio Fonzo ha contribuito all’individuazione di temi e materiali, e ha soprattutto condiviso e sostenuto la scelta di rendere gli studenti protagonisti attivi dell’iniziativa, affinché con il loro lavoro di ricerca e di rielaborazione costruiscano Memoria e, in prospettiva, sviluppino gli anticorpi necessari a dire no ad ogni ideologia totalitaria, discriminante, liberticida.

Fonzo inoltre interverrà sul centenario del delitto Matteotti che ricorre il prossimo 10 giugno.

Sabato dunque, a partire dalle 9.30, nell’aula magna dell’istituto, sede centrale di via Santa Colomba, si alterneranno al microfono studenti delle classi III Sala B, IV Sala B, V Sala A, IV Enogastronomia A e C, V Dolciaria, V Accoglienza turistica, I A, I B, I D e I E, sui temi «Dove, come, quando: i luoghi dell’orrore, i protagonisti, gli snodi della storia»; «La Shoah e i bambini nel vento»; «La Shoah e le donne come rane d’inverno»; «Il dolore e le pagine: la Shoah nella letteratura»; «C’è chi dice no: la Shoah e i Giusti delle Nazioni».