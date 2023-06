Sguera: «Caso stadio, si cerchi un'intesa»

«Nel corso della prima seduta della commissione sport, il 27 gennaio del 2022, il consigliere delegato Vincenzo Lauro evidenzià la necessità di redigere un nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi, e di analizzare attentamente le problematiche attinenti allo Stadio Vigorito per il quale è prevista una convenzione a parte. Da allora non è stato ancora varato il regolamento per gli impianti sportivi, né è mai stata convocata una seduta per approfondire la vicenda dello stadio». A dichiararlo è Vincenzo Sguera, consigliere comunale di opposizione, esprimento l'auspicio «che tra il Comune e la società del Benevento calcio possa essere trovata un’intesa, senza dover aspettare l’esito del contenzioso instauratosi presso il Tribunale di Benevento».

A scuo avviso «il credito spettante alla società del Benevento calcio potrebbe essere tranquillamente oggetto di una transazione - alla quale certamente non mancherà il nostro consenso - che porrebbe fine alla annosa controversia.

Di qui il mio invito al consigliere delegato allo sport a farsi parte diligente per trovare una soluzione bonaria, al fine di definire in tempi rapidi i rapporti tra l’ente ed il presidente Vigorito, così, dimostrando da un lato la doverosa “vicinanza” dell’amministrazione ad una società che ha dato lustro alla nostra comunità e, dall’altro, consentendo a Vigorito di programmare e progettare con serenità e rapidità il futuro calcistico del Benevento».