Benevento, la Primavera vuole il blitz da playoff a Perugia

È una trasferta di importanza vitale quella che attende domani, alle 11, la Primavera del Benevento (47), di scena a Perugia (37) in una sfida decisiva in chiave playoff. Quando il torneo Primavera 2 si appresta a disputare il terzultimo atto, i ragazzi di mister Scarlato sono sul gradino più basso del podio, con un risicato +2 sul sesto posto che non consente ai giallorossi di dormire sonni tranquilli. In terra umbra sarà assente l’attaccante Malva e tutto il peso del reparto avanzato cadrà sulle spalle di Altamura, Di Serio e Perlingieri, con Rossi pronto a dare il suo supporto sulle corsie esterne. In mezzo al campo Prisco dovrebbe agire da play mentre in difesa Scarlato potrà disporre del capitano Veltri, di nuovo disponibile dopo la squalifica.

L’ultimo ko casalingo contro il fanalino di coda Imolese ha reso più tortuoso il cammino dei giallorossi verso la conquista di uno dei quattro posti per i playoff, ma allo stesso tempo il gruppo è consapevole di essere padrone del proprio destino. Tra l’altro, il Benevento affronterà un pezzo importante del suo passato perché sulla panchina degli umbri c’è Alessandro Formisano, che ha avuto una proficua esperienza nel vivaio giallorosso raggiungendo anche le semifinali nazionali con l’Under 16 nel 2018/19. Gli umbri lo scorso anno beffarono all’ultima curva il Benevento conquistando i playoff a discapito dei sanniti, ma in questa stagione sono ormai fuori dalla lotta per gli spareggi. Il Perugia ha compromesso tutto tra febbraio e marzo con cinque ko e due soli pareggi, ma sulla carta è un avversario temibile ed è reduce da due vittorie consecutive contro Spezia (45) e Crotone (34). A dirigere il match, intanto, è stato designato Lorenzo Maccarini di Arezzo (assistenti Mario Chichi di Palermo e Andrea Mastrosimone di Rimini), un arbitro esperto che ha già diretto anche alcune gare in Lega Pro.

Domenica, infine, scenderanno in campo le Under 17 e 16. La squadra di mister Rocco farà visita al Genoa nel primo turno dei playoff mentre l’Under 16 giocherà sul campo della Reggina, per guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale.