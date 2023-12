Carabinieri, doppio incontro con gli studenti

Cultura della legalità, carabinieri ancora in campo per supportare le scuole. Circa 60 alunni dell’istituto superiore «Palmieri Rampone Polo» sono stati accolti nella caserma sede del Comando provinciale. Ai ragazzi sono stati illustrati i compiti dell’Arma dei Carabinieri, approfondendo l’attività giornaliera di controllo del territorio in ogni comune della provincia. Gli studenti hanno potuto vedere le "gazzelle" della sezione radiomobile, assistendo alla spiegazione e dimostrazione sul funzionamento degli strumenti ed equipaggiamenti in dotazione.

Mostrata anche la strumentazione per la rilevazione delle impronte digitali, il fotosegnalamento e la rilevazione dei dati biometrici delle persone tratte in arresto o in stato di fermo ed il kit per il prelievo del Dna.

I ragazzi, inoltre, hanno assistito ad una simulazione per la ricerca di sostanze stupefacenti da parte del Nucleo carabinieri cinofili di Sarno, accompagnati dal pastore belga malinois Luna.

I militari della Compagnia di Benevento hanno anche incontrato una rappresentanza dei genitori dei ragazzi dell’istituto comprensivo «Federico Torre»; nell’occasione, il comandante Emanuele Grio ha spiegato loro i rischi per i giovani legati al bullismo e al cyberbullismo, e alla dipendenza da smartphone (nomofobia) e social network, il furto di identità, l’adescamento dei minori e le conseguenze legate agli episodi di violenza assistita in ambito familiare; molte le domande da parte dei genitori che hanno chiesto dei consigli per poter proteggere i loro figli e non farli incappare in queste problematiche.