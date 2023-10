Benevento, in arrivo il nuovo dossier Caritas su povertà ed esclusione sociale

Sarà presentato mercoledì 18, alle 17, presso il Dipartimento di scienze e tecnologie dell'Unisannio in via dei Mulini a Benevento, il dossier Caritas 2022. Attesi i dati relativi ai nodi povertà ed esclusione sociale, inclusi nel report dal titolo «Rigeneriamo il futuro ascoltando il grido dei poveri». Il programma dei lavori, prevede l'introduzione di don Maurizio Sperandeo, direttore dell'Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, il quale coordinerà gli interventi. A seguire, i saluti di Pasquale Zagarese, direttore della Caritas diocesana di Benevento. Quindi la relazione «Rigeneriamo il futuro ascoltando il grido dei poveri», a cura di Maria Pia Mercaldo, dell'Osservatorio delle povertà e delle risorse della Caritas, e «La formazione come esigenza e come opportunità», con Nazzareno Miele, dirigente scolastico. E ancora «School for Charity, volontari si cresce», a cura di Antonella Gramazio, dirigente scolastico; «Percorsi di Solidarietà», con Michele Ruscello, dirigente scolastico.

I lavori continueranno con la relazione di Maurizio Sasso, docente universitario, sulle «comunità energetiche e il futuro», e con la riflessione di don Carmine Schiavone, delegato regionale Caritas. Le conclusioni saranno naturalmente affidate al vescovo di Benevento, Felice Accrocca.