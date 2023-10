Attacco a Israele, il Comune espone la bandiera

Il Comune di Benevento espone la bandiera d'Israele sulla facciata di Palazzo Mosti, in segno di solidarietà per l'attacco portato nel territorio dello Stato ebraico da Hamas. A spiegare le motivazioni del gesto simbolico è il sindaco Clemente Mastella, a ormai 3 giorni dal deflagrare della crisi in Medio Oriente.

«I commando che hanno attaccato civili inermi - dichiara il primo cittadino - hanno fatto scempio di ogni principio di umanità e legalità internazionale.

Un'aggressione brutale, senza precedenti, che riporta le lancette dell'orologio della storia ai tempi cupi, agli anni Settanta e ai conflitti mediorentali più cruenti. Gli architetti del terrore hanno in poche ore polverizzato gli sforzi per la pace che faticosamente si stavano costruendo in quelle terre martoriate: è l'ora della solidarietà ad Israele, nella speranza e nell'auspicio che la diplomazia impedisca un'ulteriore escalation i cui esiti sarebbero devastanti e imprevedibili».