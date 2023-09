Da Benevento a Colle note per Giovanbattista

«Il 13 settembre il suono della prima campanella del plesso Paola Collarile in piazzale Catullo sarà sostituito con il suono del corno per ricordare e onorare il giovane musicista Giovanni Battista Cutolo, ucciso in strada a Napoli per futili motivi».

Lo annunciano i vertici dell'istituto comprensivo «Bosco Lucarelli» di Benevento, che ha aderito all'appello della «Rete delle scuole secondarie di primo grado della Campania con percorsi a indirizzo musicale e del Polo dei licei musicali e coreutici della Campania». La Rete aveva proposto di iniziare l’anno scolastico 23/24 «con questo piccolo, ma significativo gesto, con la speranza che i nostri giovani possano “imbracciare” sempre più strumenti musicali piuttosto che armi».

Iniziativa analoga, nel Sannio, interesserà domani (con un giorno di anticipo rispetto al calendario regionale) anche i giovani studenti dei plessi di Colle Sannita, Circello, Castelpagano e Castelvetere in Val Fortore.

«Abbiamo accolto di buon grado questa proposta, - ha dichiarato la dirigente scolastica dell' istituto comprensivo Rosa Tangredi – perché riteniamo che la musica sia un elemento fondamentale nella cultura di ogni essere umano e che contribuisca a formare un animo sensibile in quelli che saranno i cittadini del domani».