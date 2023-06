Benevento, sos sanità: Commissione delegata alla redazione del documento sulle proposte

Il Consiglio comunale sulle criticità della sanità, svoltosi in mattinata a Palazzo Mosti, ha deliberato all’unanimità di «demandare alla Commissione consiliare Politiche sociali, con il coordinamento del consigliere delegato alla sanità, la redazione di un articolato documento che, recepite istanze e osservazioni emerse nel dibattito, costituisca la base per definire la piattaforma di proposte da sottoporre alla Regione Campania, tramite la competente Conferenza dei sindaci, per il superamento delle numerose criticità rilevate nell’attuale programmazione del sistema sanitario a livello territoriale».

Riflettori puntati, dunque, sulle sinergie per cercare di risolvere i nodi relativi alla sanità che da tempo mobilitano il dibattito politico, e non solo, nel capolugo e anche negli altri centri della provincia sannita.