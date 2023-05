Un deposito e magazzino esteso su 50mila metri coperti all'interno dell'area industriale del consorzio Asi di Ponte Valentino a Benevento. È quanto previsto dal piano industriale presentato ieri dall'azienda sannita Erbagil, una realtà imprenditoriale votata alla promozione della propria territorialità, scopo che prosegue producendo materie prime naturali per dare vita a prodotti curativi e cosmetici. L'azienda, già attiva da un decennio a Guardia Sanframondi, ha deciso di ampliare i propri insediamenti produttivi acquistando un lotto nella zona Zes del capoluogo. Un progetto quadriennale, dunque, dove verranno investiti 20 milioni di euro, come spiega il fondatore dell'impresa Vincenzo Benevento. «La nostra filosofia aziendale ci ha sempre condotto a ricercare e innovare continuamente, con un approccio tutto circolare, leale ed etico nel rispetto della natura per la natura» spiega. L'azienda, sfruttando materie prime esclusivamente biologiche provenienti dalla tenuta di proprietà, progetta, produce e commercializza medical device, cosmetici bio e naturali, prodotti per la disinfezione, prodotti per l'agricoltura e beverage. Entro fine anno l'inizio dei lavori. Nel 2024, invece, le assunzioni: 100 il primo anno, tra giovani laureati in biologia, chimica ingegneria, settore amministrativo, operai e tecnici addetti alla produzione. In futuro, però, la società sannita punterà alla crescita del fatturato di 80 milioni di euro e ad un ulteriore incremento di collaboratori (160).

«La nostra sfida - prosegue il Ceo Benevento - è creare un'industria innovativa, grazie anche alla collaborazione con importanti atenei come la Sapienza di Roma e la Federico II a Napoli. Inoltre abbiamo aperto un primo dialogo anche con l'Università degli Studi del Sannio». Durante la presentazione del progetto industriale il proprietario della Erbigel illustra nello specifico l'investimento nella zona Zes. «Apriremo anche una centro Spa, un ambulatorio e un ristorante dove grandi chef cucineranno i prodotti della nostra terra, a centimetro zero. Sarà uno spazio pensato su misura delle attività che ospiterà e di chi sarà chiamato a svolgerle ogni giorno. Un progetto moderno, attento all'ambiente e all'aspetto sociale». Nella struttura di Ponte Valentino, quindi, verranno prodotti in particolar modo cosmetici, integratori alimentari e farmaci naturali veicolati da particelle intelligenti. «Dopo l'azienda lituana Solitek si rafforzano gli investimenti nell'Asi - dichiara il presidente dell'area industriale, Luigi Barone - Questa è un'impresa sannita e questo fattore ci rende ancora più orgogliosi. Suggelliamo un'importante collaborazione che sarà utile alla crescita del livello di competitività delle attività produttive locali, oltre che ad accrescere le prospettive di occupazione dei giovani diplomati e laureati del territorio». Soddisfazione che si legge anche nelle parole del sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

«Siamo lieti insieme all'Asi di aprire le porte a questa nuova azienda, stavolta tutta sannita. Andiamo avanti in estrema sintonia con il consorzio Asi, cercando di utilizzare al meglio le risorse che abbiamo». Chiaro il riferimento al recente investimento dell'azienda lituana Solitek, presentato nella stessa location il mese scorso.

«Questo sarà un altro investimento che porterà ricchezza e lavoro a Benevento, con più di duecento nuovi posti di lavoro. Solo un mese fa presentavamo la Solitek, leader in Lituania nella produzione di pannelli fotovoltaici, oggi un'altra impresa leader nella cosmetica e nelle cure con erbe officinali. Possiamo parlare di modello Benevento» sottolinea Mastella, che rilancia l'idea di costruire un asilo nido nella zona di Ponte Valentino: «Con il gruppo lituano vorremmo creare un asilo nido in modo tale che le mamme potranno lavorare con tranquillità. Ora spero che si crei un polo per famiglie per contrastare lo spopolamento e la denatalità» conclude il sindaco.