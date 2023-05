Welfare, al via il progetto “Anziani attivi”

Presentato a Palazzo Mosti il progetto «Terza età – Anziani attivi», promosso da associazione “Il Tulipano Bianco” e “Confeuro Sannio”, con il patrocinio morale del Comune di Benevento e in collaborazione con il Centro medico Morgagni e la Croce Rossa Italiana. «Il progetto – ha detto il presidente de “Il Tulipano Bianco” Francesco Giordani - nasce per valorizzare le esperienze dei nostri anziani, che sono una ricchezza infinita di sapere che da proteggere e valorizzare. Il nostro augurio è che questo laboratorio possa diventare un modello da poter replicare in altre realtà territoriali. Sono più di dieci anni che lottiamo a fianco dei più fragili, dei più bisognosi attraverso progetti mirati, donazioni e collette alimentari in tutta Italia e per questo abbiamo deciso di cogliere al volo questa importante opportunità anche qui a Benevento, creando uno strumento a misura degli anziani, delle loro necessità e dei loro desideri».

L’iniziativa durerà un anno e sarà portata avanti insieme all’associazione Simposio Academy, costituita da pensionati vicini alla Confeuro Sannio. Saranno attivati 4 punti di ascolto per anziani, uno nel Comune di Benevento, presso la sede Confeuro, uno nella Valle Vitulanese, uno nella Valle Telesina, un altro nel Fortore. Tre le aree d'intervento: prevenzione e salute, alfabetizzazione digitale e partecipazione attiva per un uso consapevole dei social network, Lotta alla solitudine attraverso attività di socializzazione. «Questo progetto – ha detto Carmen Coppola, assessore alle politiche Sociali del Comune di Benevento - mi sta particolarmente a cuore per il contenuto proposto e l'obiettivo prefissato: creare i presupposti per favorire il benessere dell’anziano attraverso un invecchiamento attivo ed in buona salute. Come assessorato alle Politiche Sociali siamo attenti e attivi sulla tematica». «Il Comune di Benevento – ha dichiarato il sindaco Clemente Mastella – è sempre al fianco degli anziani.

Io sono un alleato su cui contare. Molte nostre iniziative vanno proprio nella direzione di contrastare l’isolamento sociale e a volte anche familiare a cui sono esposti gli anziani».