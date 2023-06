Allerta gialla, Mastella: «Massima cautela»

Maltempo in arrivo nel Sannio, dalla mezzanotte di oggi fino alle 20 di domani, 20 luglio.

Sulla scorta dell’allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche; in particolare per il Sannio sono previsti precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità.

Ecco dunque i consueti inviti alla prudenza: evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso.

In caso di allagamento staccare subito l’energia elettrica; procedere con molta cautela se occorre attraversare in auto di un sottopasso stradale, verificandone la praticabilità e, in caso contrario, darne immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

E ancora, attenzione in prossimità di versanti e pendii per possibili frane e smottamenti, e a sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti; in generale, spostarsi solo se strettamente necessario; prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature; assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi tutto quanto può essere trasportato via dal vento.