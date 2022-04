Benevento, all'ospedale Fatebenefratelli attivato l'ambulatorio di neurologia

All'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento è stato attivato un ambulatorio di neurologia, retto dal dottor Michele Feleppa, già direttore della Uoc di neurologia con stroke unit dell'Ao San Pio di Benevento.

Specialista in neurologia e in neurofisiopatologia, visiting professor of neurology presso il The Albert Einstein College of Medicine di New York City, docente alla scuola di specializzazione in neurologia della facoltà di medicina di Perugia dal 1989 al 1998, e al corso di laurea in riabilitazione della II Facoltà di medicina di Napoli, Feleppa è anche autore di circa 60 pubblicazioni scientifiche edite su riviste nazionali e internazionali.