Nuovo insediamento industriale a Benevento: arrivano i pannelli fotovoltaici della lituana Solitek

Tutto pronto per l'insediamento a Ponte Valentino del gruppo Solitek, leader in Lituania nella produzione di pannelli fotovoltaici. L'annuncio è arrivato questa mattina direttamente dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a margine dell'inaugurazione di cinque nuovi automezzi dell'azienda Asia. «Il 12 aprile arriverà l'ambasciatrice della Lituania per annunciare il piano industriale di Solitek, per il quale sono previste 300 assunzioni».

Il gruppo realizzerà a Ponte Valentino un opificio industriale per la produzione di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo con una importante ricaduta occupazionale per il territorio. Oltre all'ambasciatrice lituana Dalia Kreiviené, in città, per l'importante occasione, potrebbe arrivare anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. La conferma è attesa nelle prossime ore. Certa, invece, la presenza dell'assessore alle Attività produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello e dei vertici aziendali del gruppo baltico.