Turisti, Rocca dei Rettori «aperta per ferie»

Rocca dei Rettori aperta per ferie durante i pronti di primavera. La sede istituzionale e monumentale della Provincia a partire dal 10 aprile, lunedì di Pasquetta, e poi il 22, sabato, il 23, domenica, e martedì 25 aprile, Festa della Liberazione, e quindi il sabato 29, la domenica 30 aprile e il 1° maggio, lunedì, Festa dei Lavoratori e ancora quindi il 2 giugno, venerdì, Festa della Repubblica e nei giorni sabato 3 e domenica 4 giugno, potrà essere visitata liberamente dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Il presidente Nino Lombardi ha voluto tali aperture straordinarie in considerazione delle richieste che sono pervenute a lui stesso e alle strutture dell'ente per l'accesso al monumento; il provvedimento autorizzativo delle aperture, ha spiegato, si è reso necessarie per far fronte alle carenze di personale

addetto alla vigilanza della struttura monumentale che, peraltro, fino alla fine dell'anno ospiterà numerose altre iniziative, quali attività convegnistica e formativa, mostre estemporanee di artisti, presentazione di saggi.