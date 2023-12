Polo di via Calandra, c'è l'offerta della Rocca

La Provincia ha fatto sapere di essere ufficialmente interessata ad acquistare dall'Università del Sannio il polo didattico di via Nicola Calandra. Il provvedimento del presidente Nino Lombardi prende atto della favorevole istruttoria predisposta dai dirigenti Salvatore Minicozzi e Nicola Boccalone. A fronte della volontà dell’ateneo

sannita di cedere l’immobile, la Provincia ha messo a disposizione per l’operazione 6,7 milioni di euro oltre agli oneri di procedura.

Su proposta dello stesso Lombardi, il consiglio provinciale aveva dato il via libera lo scorso 16 dicembre all’accantonamento di un avanzo di amministrazione pari ad 1 milione di euro per avviare la trattativa. Secondo i dati estimativi riferiti dall’Agenzia delle Entrate, l’edificio, parte di un complesso immobiliare che ospita già il liceo Guacci, vale poco più di 8 milioni.



L'acquisto del polo di via Calandra consentirebbe di semplificare l'opera di riallocazione temporanea degli studenti di diversi istituti superiori per i quali sono in programma interventi di manutenzione straordinaria, se non di demolizione e ricostruzione. Al di là della contingenza, ha osservato Lombardi, guardando in prspettiva le esigenze della scuola sul territorio, è necessario che la Provincia realizzi operazioni immobiliari che consentano di offrire agli studenti e ai docenti strutture idonee allo svolgimento della attività didattica. E tali operazioni sono tanto più auspicabili, ha sottolineato, se si acquista da un soggetto pubblico.