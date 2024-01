Benevento, caso Ruota panoramica. Ambrosone: «Bilancio molto positivo»

Ruota panoramica in piazza Risorgimento, fa discutere l'esito dei controlli della polizia municipale che, da quanto si apprende, ha riscontrato uno sforamento rispetto alla superficie autorizzata. Sul caso interviene, in una nota, l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone, il quale però tende a ribadire la bontà dell'iniziativa: «Circa la vicenda della Ruota panoramica installata a piazza Risorgimento - esordisce -, sento la necessità di precisare che il bilancio di quest'iniziativa è considerato dall'amministrazione ampiamente positivo. Come avevamo preventivato, la valenza turistica di questa proposta privata è pienamente confermata dai numeri che ne attestano l'attrattività e l'appeal: fino al 24 dicembre erano più di seimila i ticket staccati e ad oggi risultano essere più di diecimila».

E aggiunge: «Chiarisco che nell'applicare uno sgravio percentuale alla società Hsc Event per la tassa di occupazione del suolo pubblico, la Giunta ha esercitato una facoltà normativa pienamente contemplata dalla Legge e dal Regolamento comunale vigente che all'articolo 23 contempla chiaramente riduzioni - e perfino esenzioni- qualora si ravvisino fattori di beneficio e di utilità per la collettività cittadina.

Elementi che abbiamo individuato in questo caso specifico, in ragione dell'originalità dell'iniziativa e del potenziale turistico della Grand Roue (la terza più grande d'Italia) che peraltro costituisce anche uno straordinario fattore di promozione della bellezza cittadina, grazie alla possibilità, non comune, di ammirare il paesaggio cittadino da 34 metri di altezza. E infatti tanto i nostri concittadini quanto i visitatori sono accorsi in migliaia per godersi questo particolare spettacolo. La società privata ha mostrato particolare sensibilità offrendo tour gratuiti ai ragazzi con disabilità e a prezzo dimezzato per gli studenti, accolgliendo l'invito che le era stato rivolto dal sindaco Clemente Mastella». Poi il passaggio sull'esito dei controlli: «A fronte dei molteplici fattori positivi, apprendiamo di controlli della polizia municipale che hanno riscontrato uno sforamento rispetto alla superficie autorizzata. Sono fatti di natura tecnico-gestionale, di nessuna rilevanza politica e mostrano chiaramente come gli iter procedurali e le regole valgano naturalmente per tutti. Infatti, i funzionari e dirigente del Settore attività produttive, così come previsto da ogni procedura autorizzativa, trasmette la planimetria che ogni società allega alla richiesta di autorizzazione, alla municipale, che poi risulta deputata ai controlli insieme alla società di riscossione tributi, compiendo e definendo l'iter di accertamento. Pertanto la società di riscossione provvederà al recuperero della somma, nel caso ci fosse non conformità a quanto dichiarato, secondo il perimetro reale e del previsto procedimento. Ma ciò non inficia la bontà dell'iniziativa».