Contributi Covid e Distretto delle Streghe: prorogata la scadenza dell'avviso

L’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone comunica che la Regione Campania ha prorogato alle ore 12 del 24 gennaio 2024 il termine di scadenza dell’avviso pubblico pubblicato sul Burc (Bollettino ufficiale della Regione Campania) relativo alle misure connesse a fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid, per la concessione di contributi a fondo perduto per le attività economiche localizzate nell’ambito dei Distretti del Commercio, formalmente riconosciuti negli elenchi regionali.

«Il Distretto delle Streghe – ricorda l’assessore Ambrosone – è stato formalmente inserito nell’albo regionale con decreto dirigenziale del 13 novembre 2023.

Grazie a questo risultato ora le imprese localizzate entro il perimetro geografico del Distretto delle Streghe potranno fruire di importanti contributi una tantum per variazione, in diminuzione, di fatturato complessivo tra 2020 e 2019. Si tratta di un ristoro importante, con dotazione complessiva di 5 milioni di euro, per alleviare le difficoltà che piccole e medie imprese sono state costrette a fronteggiare durante l’emergenza Covid».