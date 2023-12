Mastella: «Ogni volta che parlo di Covid ricevo improperi da scienziati del nulla»

«Ogni volta che accenno alla vaccinazione anticovid per i più fragili, sia per malattie pregresse che per età avanzata, ricevo improperi da un gruppo di strani scienziati del nulla». Lo scrive sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

«Intanto aumenta il picco ma la campagna vaccinale stenta a decollare - rimarca il primo cittadino sannita -. C'è in giro una stanchezza vaccinale e una incertezza delle istituzioni che fanno passare il Covid come qualcosa di simile ad una influenza stagionale e questo espone i più fragili ad un rischio ricovero e ad un decesso inevitabile. Dopo la chiusura degli hub, spero che siano recuperati, nei territori, i medici di famiglia e le farmacie. L’invito vale dovunque, ma anche da noi, che con un'intelligente collaborazione istituzionale mise in piedi con l'Asl una struttura di grande efficienza».