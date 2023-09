A Benevento la prima sede consolare in Italia della Repubblica del Kirghizistan

«Potenziare i rapporti commerciali, culturali ed economici della Campania con un Paese dell’Asia Centrale in forte via di sviluppo, quale è appunto la Repubblica del Kirghizistan». Così il Console onorario del Kirghizistan in Campania, Antonio Castiello, avvocato e docente universitario, commenta l’apertura nella città di Benevento della prima sede consolare in Italia del Paese asiatico.

«La scelta di Benevento – aggiunge il professor Castiello – non è casuale se è vero che nella nostra regione esiste una forte comunità del Kirghizistan.

Per questo, tra i primi lavori che il Consolato porterà a termine nel giro di poco tempo, è quello del censimento dei cittadini originari del Paese asiatico».

La sede consolare, ubicata a Benevento in viale Atlantici 27, verrà inaugurata domani (ore 18,00), dall’Ambasciatore del Kirghizistan in Italia Taalai Bazarbaev, dal sindaco di Benevento Clemente Mastella e dal Console onorario Castiello, alla presenza di numerose autorità civili e militari, tra cui il prefetto di Benevento Carlo Torlontano, il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, e non pochi sindaci della Campania e della Basilicata.