Parte “SudInvest”, il Forum delle Asi che riunisce politici, manager ed esperti da tutta Italia

Parte oggi 'SudInvest' il forum delle Asi che per quattro giorni porterà in città esponenti politici nazionali, esperti, docenti, manager e rappresentanti del mondo associativo.

Una kermesse che proporrà dibattiti sul mondo industriale, sugli enti locali e in generale su tutte le categorie professionali.

In mattinata, è prevista la conferenza stampa di presentazione al Senato, alla presenza del vicepresidente Maurizio Gasparri. A moderare l’incontro incentrato sulla competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo del territorio, Stefania Pinna giornalista Sky Tg24. Interviene Adolfo Urso Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Federico Freni sottosegretario di Stato dell’Economia e delle Finanze, Roberto Napoletano direttore del Quotidiano del Sud, Clemente Mastella Sindaco di Benevento e direttivo Anci, Antonio Visconti presidente Ficei e Luigi Barone portavoce Ficei e presidente Asi Benevento.

Nei successivi 4 giorni il Teatro "Vittorio Emanuele" di Benevento sarà la sede di numerosi dibattiti a cui prenderanno parte Ministri, Sottosegretari, esponenti del mondo industriale e imprenditoriale di primo piano, fra i quali il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, i delegati di tutti i Consorzi industriali italiani, dei maggiori istituti di credito presenti sull’intero territorio, i rappresentanti di Confindustria e delle maggiori organizzazioni sindacali. L’evento è organizzato dalla Federazione Nazionale Italiana Consorzi Industriali.

A fare gli onori di casa sarà il presidente del Consorzio Asi Luigi Barone, il sindaco Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi.

Il forum si concluderà sabato 23 settembre.