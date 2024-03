Benevento, sfonda vetrina di bar con un sasso e ruba incasso: arrestato

Il modus è sempre lo stesso ed anche l'autore. Angelo Liberti, 41enne di Benevento, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile questa notte per il reato di furto aggravato.

Intorno alle 5, in concorso con un'altra persona che è in via di identificazione, dopo essersi assicurato che non vi fosse nessuno nei paraggi con un sasso ha mandato in frantumi la vetrata dell'ingresso del bar 'Passariello dolciumi' situato lungo il viale Mellusi. E dopo aver forzato il registratore di cassa, ha sottratto la somma di 40 euro, dandosi poi alla fuga.

Il proprietario si è accorto del danno e dell'ammanco di denaro solo al momento dell'apertura provvedendo a segnalare il caso ai carabinieri che, in seguito al vaglio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel locale, hanno identificato il colpevole.

Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno anche recuperato lo zaino e le scarpe utilizzati durante il furto. Ora Liberti si trova in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione.