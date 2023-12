Benevento, scatta l'ordinanza in vista del Capodanno: stop alla vendita di bevande in vetro

Alla vigilia di Capodanno, scatta l'ordinanza del sindaco Clemente Mastella in chiave sicurezza. Sarà vietato, dalle 20 del 31 dicembre alle 8 del primo gennaio 2024, per qualunque attività somministrare e vendere bevande in recipienti di vetro (anche a mezzo distributori automatici) e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri e-o contenitori di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è previsto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi. Sarà inoltre vietato a chiunque consumare e abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati in vetro.

Al tempo stesso, sarà consentita l'accensione di fuochi d'artificio e di giochi pirici esclusivamente della tipologia di «libera vendita» (categoria F1 e F2 di cui al decreto legislativo 123/2015), per i quali si raccomanda, in ogni caso, moderazione nell'uso ai fini della salvaguardia delle categorie di fragili e per evitare traumi agli animali. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni dell'ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.