Via Calandra, l'ateneo accetta l'offerta della Rocca

Via Calandra, affare fatto. L'Università del Sannio ha immediatamente «recepito» la mossa della Provincia, che ieri aveva formalizzato la propria manifestazione d'interesse per l'acquisto del polo didattico offrendo 6,7 milioni di euro, oltre agli oneri di procedura associati. «La decisione della Provincia - ricorda in una nota l'ateneo - risponde a un obiettivo strategico finalizzato al potenziamento della struttura scolastica circostante L'operazione in corso – dichiara il rettore Gerardo Canfora - consentirà di creare un ampio polo scolastico in un’area strategica della città, rafforzando così la qualità dell'offerta formativa nella zona».

Un'operazione win-win per i due enti: «L'acquisizione - puntualizza ancora Canfora - genererà risorse finanziarie che saranno reinvestite nel progetto in corso di campus urbano su cui Unisannio lavora da tempo.

Siamo inoltre pronti a collaborare con la Provincia mettendo a disposizione le nostre competenze per partecipare attivamente a progetti che mirino a una completa riqualificazione di Via Calandra. L'Università del Sannio è impegnata a garantire una transizione fluida e collaborativa durante questo processo, per massimizzare gli impatti positivi sulla comunità».