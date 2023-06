La lirica torna protagonista al Teatro Romano con “Carmen” e “Rigoletto”

Torna la lirica al Teatro Romano. Una ministagione, promossa dall’associazione “Musicainsieme”, con il maestro Leonardo Quadrini rinnoverà l’antica tradizione della lirica vissuta per decenni dal capoluogo sannita. In cartellone due opere “Carmen” di Bizet e “Rigoletto” di Verdi. Quadrini, nominato recentemente direttore artistico di “Lirica in piazza” stagione tradizionale di Massa Marittima giunta alla 36esima edizione, da anni si batte per rinnovare i fasti della musica lirica a Benevento. Il maestro non nasconde l’amarezza per la poca attenzione concessa dagli enti locali a questo genere musicale che vanta un folto pubblico e che alle spalle ha una lunghissima e fortunata tradizione in terra sannita.

«Mi domando come sia possibile che in una città di circa 10mila abitanti quale è Massa Marittima, si celebri quest’anno la 36^ edizione della stagione lirica, mentre a Benevento, città che di abitanti ne ha circa 60mila, non si riesca ad organizzare un cartellone degno del passato lirico della città.

La tradizione lirica beneventana risale al 1903 ed anche prima e non mi rendo conto come sia stato possibile che negli anni si sia persa una tradizione musicale così importante», si lamenta il direttore d'orchestra.

Il maestro Quadrini, che quest’anno ha rinnovato la tradizione del concerto di Capodanno, non accetta la scusa dell’elevato costo per l’allestimento di opere: « La “fame” di lirica c’è e lo conferma il tutto esaurito lo scorso mese di maggio per le due recite del “Barbiere di Siviglia” allestite dall’Orchestra filarmonica di Benevento», rimarca il maestro.

In cartellone per la mini stagione 2023, “Carmen” in un allestimento tutto beneventano debutterà il 30 luglio. A dirigere l’Orchestra internazionale della Campania, che accoglie molti musicisti sanniti, lo stesso Quadrini con la regia di Giovanna Nocetti, balletto e coreografie di Saveria Cotroneo, coro di Benevento e il coro di voci bianche “Fantasy music academy” di Benevento.

“Rigoletto” debutterà il 1° agosto al Teatro Romano con la direzione d’orchestra del maestro Angelo Gabrielli e la regia di Antonio De Lucia. «Avendo più piazza da soddisfare è anche possibile abbattere le spese, proponendo un tour in diversi luoghi come avviene per il teatro. Non ritengo giusto che i fondi vengano annualmente spesi per manifestazioni che meritano senz’altro il gradimento del pubblico ma lasciano alla lirica il solo patrocinio morale», spiega Leonardo Quadrini.