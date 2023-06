Campania Teatro Festival, debutta lo spettacolo «Il signor Puntila e il suo servo Matti» diretto da Massimo Venturiello

Debutto al Campania Teatro Festival, del nuovo spettacolo diretto da Massimo Venturiello, anche interprete insieme a Biagio Musella: «Il signor Puntila e il suo servo Matti», di Bertolt Brecht, prodotto da Officina Teatrale e Scena Nuda, sarà presentato il 17 giugno, alle 21,30, a Villa Floridiana, Napoli.

Un’allegoria del capitalismo - quella della storia del proprietario terriero Puntila, personaggio che si mostra generoso quando è sotto l’effetto dell’alcool, ma che quando è lucido rivela il suo vero volto - attraverso la quale Brecht mette in evidenza, senza mezzi termini, il trasformismo schizofrenico di chi detiene il potere e stimola riflessioni ancora oggi necessarie.

La linea di questo spettacolo, secondo la direzione di Massimo Venturiello, sarà indirizzata, innanzitutto, al rispetto delle intenzioni dell'autore. Una farsa popolare, dunque, così definita dallo stesso Brecht, in cui l’ironia, il sarcasmo, la libertà di generi e stili, daranno modo agli attori di narrare la realtà con lo straniamento necessario per mostrarla come effettivamente è, senza edulcorazioni e sentimentalismi.