Benevento, l'Unisannio incontra l’attore Francesco Cicchella nel giardino del Cubo

Al via mercoledì 31 il secondo appuntamento di «Cultura in Cortile». Nel giardino del Cubo di via dei Mulini, infatti, alle 18, l'Unisannio incontrerà l’attore Francesco Cicchella con «CiC to Cic - Cultura in Cortile con CiCchella». L’ingresso è libero.

Come è noto, Cicchella è attore, comico, imitatore, cantante e musicista. Appassionato di teatro sin da bambino, studia pianoforte e canto jazz al conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. Nel 2007 vince il Premio Totò e appare per la prima volta in tv ospite di Cominciamo bene su Rai 3. Nello stesso anno, diventa parte del cast fisso del programma «Stiamo tutti bene» su Rai 2. Nel 2009, vince la terza edizione del Premio Alighiero Noschese ed entra a far parte del cast di Made in Sud, partecipando a 13 edizioni. Nel 2015 partecipa alla prima serata del Festival di Sanremo, imitando Michael Bublé; nello stesso anno partecipa al talent di Rai 1 Tale e quale show, vincendo la quinta edizione. Nel 2016, nella sesta edizione, si classifica terzo; tra le sue performance più apprezzate Bruno Mars, Freddie Mercury, Stevie Wonder, Shakira e Francesco Renga.

Cicchella, tra l'altro, il 31 dicembre 2015 è ospite al capodanno con Gigi D'Alessio, in piazza della Libertà a Bari.

Nel 2017 è ospite di Gigi Proietti nello show Cavalli di battaglia. Nel 2020 partecipa al programma «Enjoy - Ridere fa bene», condotto da Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo. Nel 2021 è nel cast di Honolulu con le imitazioni di Achille Lauro e Ultimo. Nel 2022 a febbraio partecipa a i «I Soliti Ignoti» su Rai1 e a maggio alla finale di Amici. Attualmente è in tournée in teatro con il suo nuovo spettacolo «BiS!».